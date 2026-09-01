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Газета.ру

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ЛДПР начала сбор жалоб россиян на управляющие компании

ЛДПР начала сбор жалоб россиян на управляющие компании

ЛДПР инициировала сбор жалоб жителей России на управляющие компании. Полученные обращения партия намерена направлять в Генпрокуратуру с требованием провести проверку и принять необходимые меры.

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