Айсен Николаев возлагает надежды на восстановление алмазной отрасли

Глава Якутии Айсен Николаев выразил надежду на преодоление кризиса в мировой алмазной отрасли на Восточном экономическом форуме.
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