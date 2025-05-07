В преддверии празднования 80-летия со Дня Великой Победы жители Новокиевского сельского поселения присоединились к Всероссийскому субботнику.
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В преддверии празднования 80-летия со Дня Великой Победы жители Новокиевского сельского поселения присоединились к Всероссийскому субботнику.