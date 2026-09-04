🚂 Все поезда крымского направления будут заканчивать и начинать маршруты на станции Керчь-Южная Новый Парк до 14 сентября включительно На участке между Керчью и другими станциями Крыма пассажиры пользуются согласованными автобусами, напомнили в пресс-службе компании-перевозчика.