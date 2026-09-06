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Царьград

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Его раскупят за дни: В Россию приехал «неубиваемый» Suzuki за 1,5 миллиона

Его раскупят за дни: В Россию приехал «неубиваемый» Suzuki за 1,5 миллиона

Авторынок России пополнился субкомпактным кроссовером Suzuki S-Presso, созданным для Индии и поставляемым в Россию из ОАЭ.

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