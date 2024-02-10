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Новый премьер Грузии обещает «деоккупировать» Абхазию и Южную Осетию и избавиться от бедности в стране

Новый премьер Грузии обещает «деоккупировать» Абхазию и Южную Осетию и избавиться от бедности в стране

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, занявший повторно этот пост после длительного перерыва в феврале 2021 года (первое премьерство было в период с 2013 по 2015 годы) 29 января объявил о досрочном сложении полномочий.

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