Новый премьер Грузии обещает «деоккупировать» Абхазию и Южную Осетию и избавиться от бедности в стране

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, занявший повторно этот пост после длительного перерыва в феврале 2021 года (первое премьерство было в период с 2013 по 2015 годы) 29 января объявил о досрочном сложении полномочий.
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