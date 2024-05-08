С «ЧелябГЭТ» потребовали выплатить 80 тысяч рублей школьнице, которую кондуктор выгнала на мороз

Прокуратура требует привлечь перевозчика к ответственности за незаконную высадку ребенка из трамвая. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомстве Тракторозаводского района Челябинска провело проверку по обращению матери школьницы о незаконной высадке ее дочери из трамвая.