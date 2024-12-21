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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юдин может перейти в «Спартак». «Ак Барс» хочет обменять защитника (Артур Хайруллин)

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.  Ранее стало известно, что «Ак Барс» ищет варианты для обмена 29-летнего защитника и не включил его в заявку на матчи с «Салаватом» (3:2) и минским «Динамо» (1:3).

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