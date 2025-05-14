VisionLabs внедрила систему распознавания дипфейков в банках четырех стран

Разработчик решений по распознаванию лиц и объектов на базе компьютерного зрения VisionLabs (входит в состав МТС) внедрил систему обнаружения дипфейков Deepfake Detection в банки России, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.
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