VisionLabs внедрила систему распознавания дипфейков в банках четырех стран

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Разработчик решений по распознаванию лиц и объектов на базе компьютерного зрения VisionLabs (входит в состав МТС) внедрил систему обнаружения дипфейков Deepfake Detection в банки России, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.