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FiNE NEWS

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Российский капитан не может покинуть Шри-Ланку из-за долга компании в $1 млрд

Российский капитан Виталий Тюткало находится на острове Шри-Ланка уже шестой год после инцидента с контейнеровозом X-Press Pearl, который в 2021 году причалил в порту Коломбо с опасным грузом, вызвавшим крупный пожар и экологический ущерб.

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