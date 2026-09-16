Виктор Томенко прокомментировал ремонт на туристической дороге к Денисовой пещере

По его примерным оценкам, каждый год на дороги в районе выделяют около 1 млрд рублей В Солонешенском районе проводят ремонт трассы "Быканов Мост — Солоновка — Солонешное — граница Республики Алтай" или больше известная как Ануйский тракт.