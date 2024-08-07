Анатолий Вассерман расскажет о будущем науки на фестивале в Арзамасе. Знание"

В рамках научно-гуманитарного фестиваля "Арзамас. Знание", который проходит в Нижегородской области с 6 июля по 7 сентября, 18 августа выступит Анатолий Вассерман, известный телеведущий, интеллектуал и депутат Государственной Думы Российской Федерации.