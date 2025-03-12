Microsoft снова сломала Windows: с очередным обновлением USB-принтеры стали печатать произвольный текст

Компания Microsoft сообщила, что некоторые USB-принтеры могут начать печатать произвольный текст после установки пакета обновлений для операционной системы Windows, который был выпущен в конце января 2025 года.
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