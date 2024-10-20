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Доцент Арский: индексация пенсий в январе может разогнать инфляцию

Индексация пенсий в январе 2025 года сразу на 7,3% может разогнать инфляцию в стране. Таким мнением поделился с агентством "Прайм" доцент кафедры логистики Финансового университета при Правительстве России Александр Арский.

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