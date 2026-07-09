МИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС

22 подписчика

Сергей Собянин рассказал, где в Москве появились новые площадки для брака

О четырех новых площадках для выездной регистрации брака в Москве рассказал Сергей Собянин. Они появились в рамках проекта «Новые адреса счастья», благодаря которому молодожены могут проводить церемонии не только во дворцах бракосочетания, но и в необычных городских пространствах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии