Сергей Собянин рассказал, где в Москве появились новые площадки для брака

О четырех новых площадках для выездной регистрации брака в Москве рассказал Сергей Собянин. Они появились в рамках проекта «Новые адреса счастья», благодаря которому молодожены могут проводить церемонии не только во дворцах бракосочетания, но и в необычных городских пространствах.