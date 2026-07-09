Сергей Собянин рассказал, где в Москве появились новые площадки для брака

О четырех новых площадках для выездной регистрации брака в Москве рассказал Сергей Собянин. Они появились в рамках проекта «Новые адреса счастья», благодаря которому молодожены могут проводить церемонии не только во дворцах бракосочетания, но и в необычных городских пространствах.
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