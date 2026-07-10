Zero Hedge
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Zero Hedge

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No Takers, Nor Tankers

No Takers, Nor Tankers

No Takers, Nor Tankers By Molly Schwartz, cross-asset macro strategist at Rabobank Daily crossings through the Strait of Hormuz increased substantially after the US and Iran announced a “peace” agreement in mid-June.

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