No Takers, Nor Tankers By Molly Schwartz, cross-asset macro strategist at Rabobank Daily crossings through the Strait of Hormuz increased substantially after the US and Iran announced a “peace” agreement in mid-June.
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