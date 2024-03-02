«Это называется "заметать следы"». В бундесвере сочли подлинной запись разговора военных об атаке на Крымский мост

Захарова: ФРГ заметает следы, блокируя аккаунты в Х с записью разговора военных Многое говорит о том, что запись разговора высокопоставленных военных бундесвера по поводу атаки на Крымский мост с возможным использованием ракет Taurus является подлинной.
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