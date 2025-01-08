Мигрантов-строителей не пустят работать курьерами и таксистами

Госдума в 2024 году приняла ряд законов, ужесточающих миграционную политику. Так, детей мигрантов будут зачислять в школы только после теста на знание русского языка, а сами гастарбайтеры больше не получат российский паспорт за фиктивный брак.
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