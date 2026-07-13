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Аргументы и Факты

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Баннер саммита «коалиции желающих» в Париже упал после приезда Зеленского

Баннер саммита «коалиции желающих» в Париже упал после приезда Зеленского

Стойка с баннером саммита «коалиции желающих» в Париже упала после прибытия Владимира Зеленского. Участников мероприятия встречал президент Франции Эмманюэль Макрон; её транслировала пресс‑служба Елисейского дворца.

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