Баннер саммита «коалиции желающих» в Париже упал после приезда Зеленского

Стойка с баннером саммита «коалиции желающих» в Париже упала после прибытия Владимира Зеленского. Участников мероприятия встречал президент Франции Эмманюэль Макрон; её транслировала пресс‑служба Елисейского дворца.
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