«Революции мирового большинства мы на базе БРИКС пока не увидим»

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
А НАХЕРА НАМ РЕВОЛЮЦИЯ МИРОВОГО БОЛЬШИНСТВА ????? ЕСТЬ ИНОЙ СПОСОБ-ЭВОЛЮЦИЯ МИРОВОГО БОЛЬШИНСТВА !!!! И ОНА ПРОИЗОЙДЕТ, ЕСЛИ ЗЕМЛЯНЕ ХОТЯТ ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМИ !!!
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