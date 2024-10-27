«Революции мирового большинства мы на базе БРИКС пока не увидим»

Скорость трансформации БРИКС зависит от разного отношения членов с коллективным Западом, считает программный директор клуба «Валдай» Иван ТимофеевАЛЕКСАНДР ЩЕРБАК/ТАСC Программный директор клуба «Валдай» Иван Тимофеевчитайте на monocle.
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