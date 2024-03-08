Главный конкурент Tank 300 стал еще круче. Представлен улучшенный BAIC BJ40: рама, полный привод с тремя блокировками, усиленная подвеска, 244 л.с. и 8-ступенчатый «автомат»

Как сообщает ресурс MyDrivers, в Китае представлен улучшенный BAIC BJ40 — более внедорожный. Внешне машина не отличается от обычного BAIC BJ40, но она получила блокировку трех дифференциалов (межколесных и межосевого) с электронным управлением и усиленную подвеску (передняя — двухрычажная, задняя — многорычажная).