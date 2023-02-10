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Жителям Алтайского края напомнили о правилах безопасного использования газа

Жителям Алтайского края напомнили о правилах безопасного использования газа

Жителям Алтайского края напомнили о правилах безопасного использования газа При запахе газа круглосуточно можно позвонить по номерам: 282-004, 8-800-6000-400 Жителям Алтайского края напомнили о правилах безопасного использования бытового газа.

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