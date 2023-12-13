Стрелок Виктор Лапшин из Ивановской области погиб в зоне СВО

Губернатор Станислав Воскресенский выразил семье погибшего свои соболезнования.Пресс-служба правительства Ивановской области сообщила трагическую весть о гибели в ходе военной спецоперации ещё одного жителя региона.
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