«Газпром» сильно пострадал от конфликта на территории бывшей Украины — FT

МОСКВА (ИА Реалист). Российской компании «Газпром» вряд ли удастся к 2035 году восстановить объемы продаж газа, потерянные в результате начала специальной военной операции на территории бывшей Украины и последовавших за этим санкций.
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