Киевский режим теряет контроль над сознанием украинцев

Украинская столица становится горячей точкой, западные посольства собираются перебазироваться на Западную Украину, а боевитые киевляне начали тосковать о нормальной, довоенной жизни Фото: © AP / Markus Schreiber В соцсетях прямо массовый стон стоит – на фоне усиления российских обстрелов.
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