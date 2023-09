Вышла обновлённая версия Cyberpunk 2077, разработчики опубликовали подробный список изменений; Paradox издаст глобальную стратегию в духе Civilization — Millennia; проект-метавселенная Everywhere получила трейлер; на Tokyo Games Show 2023 показали геймплей Dragon’s Dogma II и «китайской Ghost of Tsushima» Where Winds Mee .