Так чей Крым-то? Оказывается, спустя почти 10 лет после референдума о присоединении Крыма и год после принятия в состав России четырех новых регионов в Белоруссии до сих пор не поставлена точка в вопросе о территориальной целостности ближайшего союзника.
Лукашенко пора чётко ответить: Так чей Крым?
Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ, ЭТО ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРОЦЕДУРА, А НЕ КРАТКО В ТЕЛЕВИЗОР. ГДЕ ТАКОЕТ ПРИЗНАНИЕ ???? С КЕМ ТЫ, ГРЫГОРЫЧ ???
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11 час.
Taurus Zmei
У кого то опять где то чешется
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11 час.
Я
Яна
Давно пора. Его замалчивание о многом говорит..
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10 час.
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