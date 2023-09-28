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Свежие комментарии

  • propleks смирнов
    А на кой хрен встречаться с этим пидором? Помрёт не дай Бог на встрече!Блинкен допустил ...
  • Лев Добрый
    Ни какой встречи с маразматиком, это будет вонять государственной изменой! Путин, если состоится встреча, настроит на...Блинкен допустил ...
  • Лев Добрый
    Это было бы отличное решение!👍👈👀МИГРАНТ РАССКАЗАЛ...

Лукашенко пора чётко ответить: Так чей Крым?

Лукашенко пора чётко ответить: Так чей Крым?

Так чей Крым-то? Оказывается, спустя почти 10 лет после референдума о присоединении Крыма и год после принятия в состав России четырех новых регионов в Белоруссии до сих пор не поставлена точка в вопросе о территориальной целостности ближайшего союзника.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ, ЭТО ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРОЦЕДУРА, А НЕ КРАТКО В ТЕЛЕВИЗОР. ГДЕ ТАКОЕТ ПРИЗНАНИЕ ???? С КЕМ ТЫ, ГРЫГОРЫЧ ???
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11 час.
Taurus Zmei
У кого то опять где то чешется
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11 час.
Я
Яна
Давно пора. Его замалчивание о многом говорит..
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10 час.

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