Ветеран ВОВ рассказал о службе в войсках ВДВ в свои 17 лет

Ветеран Великой Отечественной войны Владимир Васильевич Располыхин, проживающий во Франции, в среду, 3 мая, в преддверии годовщины Дня Победы поделился с «Известиями» историей о том, как он отправился на войну в 17 лет и что его ожидало на фронте.