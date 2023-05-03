ИЗВЕСТИЯ iz

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Ветеран ВОВ рассказал о службе в войсках ВДВ в свои 17 лет

Ветеран ВОВ рассказал о службе в войсках ВДВ в свои 17 лет

Ветеран Великой Отечественной войны Владимир Васильевич Располыхин, проживающий во Франции, в среду, 3 мая, в преддверии годовщины Дня Победы поделился с «Известиями» историей о том, как он отправился на войну в 17 лет и что его ожидало на фронте.

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