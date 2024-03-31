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Регион 29

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Архангельская область отправила на переработку шесть тонн батареек

Партию отработавших срок батареек из Архангельска и Северодвинска вывезли на спецпредприятие в Ярославскую областьПартию отработавших срок батареек из Архангельска и Северодвинска вывезли на спецпредприятие в Ярославскую областьАрхангельская область достигла значительного прогресса в сборе и отправке на переработку старых использованных батареек.

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