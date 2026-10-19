В Петроградском районе Петербурга после снятия с построек статуса вещественных доказательств по уголовному делу возобновился демонтаж комплекса на Малом проспекте Петроградской стороны, 4, где ранее находились Торговые бани Екимовой, а в советское время работал завод «Навигатор».