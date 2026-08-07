Доход кинокомпании уехавшего из РФ Цекало упал вдвое

Финансовые показатели продюсерского бизнеса Александра Цекало заметно ухудшились. Компания "Среда", которая остается одним из крупнейших производителей российских сериалов, завершила прошлый год со значительным падением прибыли.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии