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Доход кинокомпании уехавшего из РФ Цекало упал вдвое

Доход кинокомпании уехавшего из РФ Цекало упал вдвое

Финансовые показатели продюсерского бизнеса Александра Цекало заметно ухудшились. Компания "Среда", которая остается одним из крупнейших производителей российских сериалов, завершила прошлый год со значительным падением прибыли.

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