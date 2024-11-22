«Здоровье Mail»: россияне стали чаще обращаться к психологам

Число россиян, никогда не обращавшихся за психологической помощью, снизилось с 81% на 2023 год до 74% в 2024 году, следует из опроса «Здоровье Mail» (входит в VK), результаты которого есть в распоряжении ТАСС.
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