В Париже угрожают жёсткой реакцией на антифранцузские протесты в Нигере

Александр Лагуткин

Похоже Вагнеру отдыхать не придется. Срочно нужно в Нигер встречать французских карателей. Тем более, что Шойгу с ГШ сделали всё, чтобы от них избавиться. Хотя за взятие Пальмиры вагнеровцами Герасимов получил "Звезду Героя" не выходя из кабинета. Еще наградили "звездой" Булгакова и Дворникова, которые также были далеко от Пальмиры при штурме.