Во Франции все еще помнят свое прошлое, когда значительная часть Африки была под контролем Парижа, и сегодня пытаются сохранять хоть какое-то влияние на свои бывшие африканские колонии, забывая, что это уже давно независимые государства.
В Париже угрожают жёсткой реакцией на антифранцузские протесты в Нигере
Комментарии
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Александр Лагуткин
Похоже Вагнеру отдыхать не придется. Срочно нужно в Нигер встречать французских карателей. Тем более, что Шойгу с ГШ сделали всё, чтобы от них избавиться. Хотя за взятие Пальмиры вагнеровцами Герасимов получил "Звезду Героя" не выходя из кабинета. Еще наградили "звездой" Булгакова и Дворникова, которые также были далеко от Пальмиры при штурме.
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