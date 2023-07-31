Военное обозрение

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В Париже угрожают жёсткой реакцией на антифранцузские протесты в Нигере

В Париже угрожают жёсткой реакцией на антифранцузские протесты в Нигере

Во Франции все еще помнят свое прошлое, когда значительная часть Африки была под контролем Парижа, и сегодня пытаются сохранять хоть какое-то влияние на свои бывшие африканские колонии, забывая, что это уже давно независимые государства.

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Комментарии
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Александр Лагуткин
Похоже Вагнеру отдыхать не придется.  Срочно нужно в Нигер встречать французских карателей. Тем более, что Шойгу с ГШ сделали всё, чтобы от них избавиться.  Хотя за взятие Пальмиры вагнеровцами Герасимов получил &quot;Звезду Героя&quot; не выходя из кабинета. Еще наградили &quot;звездой&quot; Булгакова и Дворникова, которые также были далеко от Пальмиры при штурме.
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