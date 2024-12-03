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Мусор на вес золота. Можно ли вернуть вещь, которую по ошибке выбросили на помойку?

Мусор на вес золота. Можно ли вернуть вещь, которую по ошибке выбросили на помойку?

Случается, что на помойке оказываются и драгоценности, и накопления. Кому они теперь принадлежат по закону, рассказали эксперты Ситуации в жизни бывают разные: по ошибке в мусорный бак владельцы могут выбросить деньги, документы, ключи или любую другую ценную вещь.

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