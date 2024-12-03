Мусор на вес золота. Можно ли вернуть вещь, которую по ошибке выбросили на помойку?

Случается, что на помойке оказываются и драгоценности, и накопления. Кому они теперь принадлежат по закону, рассказали эксперты Ситуации в жизни бывают разные: по ошибке в мусорный бак владельцы могут выбросить деньги, документы, ключи или любую другую ценную вещь.
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