Мусор на вес золота. Можно ли вернуть вещь, которую по ошибке выбросили на помойку?

Случается, что на помойке оказываются и драгоценности, и накопления. Кому они теперь принадлежат по закону, рассказали эксперты Ситуации в жизни бывают разные: по ошибке в мусорный бак владельцы могут выбросить деньги, документы, ключи или любую другую ценную вещь.