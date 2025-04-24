Пора в путь-дорогу: жизнь каких знаков зодиака в корне изменят путешествия в ближайшие дни Елена ГалицкаяЭксперты считают, что четыре знака зодиака ждут в это время судьбоносные важных поездки и перемены в мае 2025 года.