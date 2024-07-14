В МИД РФ отреагировали на покушение на Трампа В связи с ранением на митинге в Пенсильвании экс-главы Белого дома Дональда Трампа официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила о наблюдающемся в Соединенных Штатах стимулировании разжигания ненависти к политоппонентам.