Спуск к набережной по улице Свердлова заливает водой

О потопе нашему порталу рассказал фотограф Игорь Подгорный. Вода льется в сторону Онежского озера. Причиной потопа стал засор канализации на улице Свердлова, — рассказали нашему порталу в компании «ПКС-Петрозаводск».
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