Ситуация с паводками в регионах России по состоянию на 22 апреля 2024 года Елена ГалицкаяПо мере продолжения таяния снега, паводки продолжают охватывать различные регионы России, вызывая серьезные бедственные последствия.
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