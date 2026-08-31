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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Камил Гаджиев заступился за Усмана Нурмагомедова после стычки с Суном Ядуном: «Он не позволил себе ничего лишнего, удара там не было»

Президент Fight Nights Камил Гаджиев считает, что Усмана Нурмагомедова не нужно осуждать за эпизод после боя его брата Умара и Суна Ядуна на турнире UFC в Шанхае.

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