«Отважные» освободили Семёновку в боях под Авдеевкой: сводка Минобороны

Армия России продолжает проведение специальной военной операции, Минобороны сообщает об успешных действиях наших сил на ключевых участках фронта.
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