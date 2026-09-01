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Украина переходит в режим жёсткой экономии: не хватает денег на содержание ВСУ

Украина переходит в режим жёсткой экономии: не хватает денег на содержание ВСУ Премьер-министр Украины Сергей Корецкий на очередном засед.

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Svetlana Kuzmina

"...призывает страны ЕС взять на себя финансирование увеличившихся потребностей Украины в 2026-2027гг...."                                                                                           Как мудро поступила Исландия отказавшись от вступления в ЕС, а то бы им сейчас первыми пришлось раскошелится на Украину, ну ничего, ЕС заставит раскошелится Прибалтийские Вымираты, а то они только пасквильные письма в ЕП могут писать, а как доходит до дела у них денег нет, да ещё Молдавию с Черногорией попросят выделить денежек, как первый взнос в ЕС. Воровка фон дер Лгунья найдёт способ пополнить казну.