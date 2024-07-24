К днищу взорвавшегося автомобиля в Москве прикрепили СВУ

К днищу взорвавшегося в Москве автомобиля участника СВО прикрепили самодельное взрывное устройство. Как сообщил источник RT в правоохранительных органах, СВУ, эквивалентное 500 г тротила, было прикреплено к днищу Land Cruiser под местом водителя.