Каким будет художественный сериал об Айртоне Сенне? Netflix показал тизер

Каким будет художественный сериал об Айртоне Сенне? Netflix показал тизерAlan Roskyn / NetflixСтриминговый сервис Netflix опубликовал первые кадры первого художественного сериала о трехкратном чемпионе мира Формулы 1 Айртоне Сенне.
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