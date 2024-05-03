Есть над чем задуматься современным и будущим родителям: Дочь опять наполучала пятёрок и заканчивает триместр отличницей, и ей это нравится, а мне совсем нет.
Про девочек-отличниц: взгляд психолога
Комментарии
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ольга
Автор туповтый от рожления , пусть попробует поучиться на "5". Полегчает.
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15 час.
Samarium
В любом деле должна быть МОТИВАЦИЯ и в учебе в том числе...Как правило отличники люди мотивированные и с высоким чувством ответственности, стремящиеся познать тонкости и глубину окружающего мира и явлений происходящих в нем.... Да и стремление быть лучше, выше окружающей тебя серости, стоять над всей этой биомассой посредственностей это такое прекрасное и возвышающее чувство удовлетворения.....
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14 час.
Зинаида Антонцева
Какая чушь! Я была отличницей потому, что учеба давалась легко. Автор завистница.
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13 час.
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