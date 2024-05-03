Про девочек-отличниц: взгляд психолога

Samarium

В любом деле должна быть МОТИВАЦИЯ и в учебе в том числе...Как правило отличники люди мотивированные и с высоким чувством ответственности, стремящиеся познать тонкости и глубину окружающего мира и явлений происходящих в нем.... Да и стремление быть лучше, выше окружающей тебя серости, стоять над всей этой биомассой посредственностей это такое прекрасное и возвышающее чувство удовлетворения.....