Порты у Панамского канала перейдут под контроль инвесторов из США

Конгломерат из Гонконга CK Hutchison, управляющий портами у Панамского канала, сообщил об их переходе под контроль американских инвесторов, включая компанию Blackrock после заявления президента США Дональда Трампа о намерении вернуть контроль Вашингтона над каналом.
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