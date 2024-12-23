6 самых распространенных мифов о простуде

Фото: vodavsochi.ru Юлия Лашкова, заведующая педиатрическим диагностическим отделением Российской детской клинической больницы Пироговского Университета и кандидат медицинских наук, развенчивает наиболее популярные мифы о простуде.
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