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Дикий Юг - Природа Юга России

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6 самых распространенных мифов о простуде

6 самых распространенных мифов о простуде

Фото: vodavsochi.ru Юлия Лашкова, заведующая педиатрическим диагностическим отделением Российской детской клинической больницы Пироговского Университета и кандидат медицинских наук, развенчивает наиболее популярные мифы о простуде.

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