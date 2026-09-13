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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дрэймонд Грин о расширении НБА: «В прошлом сезоне 13 команд сливали сезон. Достаточно ли у нас таланта?»

Форвард « Голден Стэйт » Дрэймонд Грин выразил сомнения по поводу расширения НБА , напомнив, что в прошлом сезоне 13 команд лиги намеренно проигрывали матчи ради получения высоких пиков на драфте.

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