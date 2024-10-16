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Вечерний Новосибирск

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Две жительницы Новосибирска спасли жильцов загоревшегося дома

Две жительницы Новосибирска спасли жильцов загоревшегося дома

Подробности происшествия рассказали накануне в телеграм-канале МЧС Новосибирской области. История наглядно показывает, что неравнодушие граждан способно предотвратить серьезные последствия при происшествиях.

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