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"Дети довольны, никто не мерзнет". Как семья на Алтае провела в дом газ благодаря субсидии

"Дети довольны, никто не мерзнет". Как семья на Алтае провела в дом газ благодаря субсидии

За восемь месяцев 2026 года мерами поддержки при догазификации воспользовались 955 жителей региона Жители Алтайского края, относящиеся к льготным категориям, могут получить до 100 тысяч рублей на догазификацию частного дома.

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