‼️🇫🇷🇺🇦 Война на Украине либо продлится столетие, либо перерастёт в третью мировую — Марин Ле Пен ▪️По словам лидера «Национального объединения», прямое вступление НАТО в конфликт будет означать третью мировую войну, тогда как продолжение нынешнего сценария грозит затянуть боевые действия на десятилетия.